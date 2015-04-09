Организаторы польского фестиваля отменили выступление Бреговича из-за визита в Крым

Организаторы фестиваля Life Festival Oswiecim, который должен состояться в июне этого года, отменили выступление сербского композитора и певца Горана Бреговича.

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.pl, передает Украинская правда.

Отмечается, что Брегович должен был не только выступать на фестивале, но и быть ведущим.

Однако в четверг организаторы фестиваля, фонд Peace Festival, сообщили, что сербский музыкант в Освенциме не появится.

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"26 марта текущего года Горан Брегович выступал в Севастополе, на территории аннексированного Россией Крыма. Аннексия полуострова Крым, которая состоялась с нарушением принципов международного права, представляет угрозу для мира в мире", - говорится в заявлении организаторов.

Как отмечается в сообщении, на аннексированном полуострове наблюдается нарушение прав человека, в частности, преследование этнических меньшинств.

"Публичные высказывания артиста после концерта, в которых Брегович умалил факт выступления на незаконно аннексированной территории, а также одновременно дистанцировался от осуждения вооруженной интервенции России в Украине, противоречат ценностям, которыми руководствуются учредители и авторы идеи Life Festival", - подчеркивается в заявлении.

Как известно, ранее Брегович выступил с концертами в Крыму и заявил, что ему все равно, будут ли срываться его концерты в Европе из-за этого выступления.