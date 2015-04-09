СМИ: Лубитц мог подмешать в кофе командиру А320 мочегонное

Прокуратура в Дюссельдорфе отказалась комментировать сообщения о том, что, по данным следствия, второй пилот разбившегося в Альпах аэробуса А320 авиакомпании Germanwings перед полетом изучал в интернете информацию о лекарствах с мочегонным эффектом, пишет кельнское издание Express.

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Между тем, предполагает издание, использование такого препарата может говорить о том, что Андреас Лубитц действительно тщательно планировал катастрофу. Подмешав командиру корабля мочегонное средство в кофе и дождавшись, когда тот покинет кабину, чтобы выйти в туалет, второй пилот заблокировал дверь пилотской кабины изнутри и повел самолет на снижение до столкновения со скалой, сообщает РИА Новости.

Сведения о том, что Лубитц искал в интернете информацию о мочегонных препаратах, газете предоставило неназванное лицо, связанное с расследованием.

Airbus A320 авиакомпании Germanwings (дочерняя компания Lufthansa), следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек. Запись с обнаруженных черных ящиков указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота — гражданина Германии Лубитца. Он запер кабину, чтобы не пустить обратно вышедшего командира экипажа, и задал в бортовой компьютер команду на снижение, после чего самолет врезался в гору.