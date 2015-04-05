Врачи Lufthansa скрывали информацию о депрессии второго пилота A320 - СМИ
Врачи немецкой авиакомпании Lufthansa, вопреки правилам, не информировали Федеральное управление гражданской авиации ФРГ о депрессии второго пилота разбившегося во Франции Airbus A320 Андреаса Любица, которого подозревают в умышленном уничтожении самолета.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag.
Отмечается, что с апреля 2013 года медперсонал Lufthansa обязан сообщать управлению о тяжелых заболеваниях пилотов. В медицинской карте Любица имелась пометка, предписывающая уведомить управление о проблемах со здоровьем пилота, однако, согласно заявлению ведомства, этого не последовало.
Читайте такжеОстанки погибших в катастрофе А320 отдадут родственникам через месяц
"Федеральное управление гражданской авиации ФРГ не было проинформировано о необходимости лечения Л. (Любица)", — цитирует издание заявление ведомства.
Руководство Lufthansa отказалось давать какие-либо комментарии.
Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A-320 немецкого лоукостера Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юге Франции. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.
Согласно предварительным результатам расследования авиакатастрофы, когда командир экипажа на несколько минут покинул кабину, второй пилот Любиц закрылся в ней, а затем намеренно направил лайнер вниз.