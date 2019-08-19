Советник Трампа отреагировал на сообщения о его желании купить Гренландию

В США считают Данию союзником.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу подтвердил информацию, что администрация Дональда Трампа«рассматривает» приобретение Гренландии.

«Дания является собственником Гренландии. Дания — союзник. Гренландия — стратегическое место. Они получили много ценных полезных ископаемых», — сказал Кудлоу в эфире Fox News Sunday, пишет The Hill.

Советник заявил, что «президент, который знает что-то о покупке недвижимости, хочет рассмотреть» (приобретение Гренландии — ред).

Читайте также"Мы не продаемся": Гренландия "отшила" Трампа с его желанием ее купить

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на двух помощников президента США Дональда Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика.

Гренландия — самый большой остров в мире, на нем проживает 56 тысяч человек. Дания отвечает за внешнюю политику региона и вопросы безопасности. В 1951 году Дания разрешила США использовать военную авиабазу Туле на севере Гренландии. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая теперь называется Американские Виргинские острова.