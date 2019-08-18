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Меркель заявляет, что Германия готова к выходу Великобритании из Евросоюза без договора

23:54, 18 августа 2019
Мир
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Ангела Меркель / REUTERS

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

«Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет…Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение», - сказала канцлер.

По ее словам, будет лучше, если Великобритания выйдет из ЕС с договором.

«Но если нет, мы готовы и к другим вариантам», - добавила глава правительства Германии.

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Ранее вступивший в должность премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже если придется покинуть Евросоюз без договора.

Меркель сообщила, что в ближайшую среду Джонсон посетит Берлин.

«Мы рады любому визиту. Нужно общаться и искать решения», - резюмировала Меркель.

При этом лидер британских лейбористов Джереми Корбин полагает, что правительство страны не имеет полномочий на «Брекзит» без соглашения с Брюсселем.

Об этом Корбин написал 14 августа в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам британского парламента. Политик намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию, в частности, инициировав голосование о доверии Джонсону.

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Теги: #Меркель#Brexit