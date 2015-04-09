Предприниматель открыл стрельбу в миланском суде: есть погибшие
13:33, 09 апреля 2015Мир
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Люди, находившиеся в здании в момент происшествия, были эвакуированы.
REUTERS
Во Дворце юстиции в Милане произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие, сообщает Российская служба Би-Би-Си со ссылкой на итальянские СМИ.
В момент происшествия суд рассматривал дело о фиктивном банкротстве. Сообщается, что огонь открыл ответчик - предприниматель Клаудио Джардиелло - прямо во время слушаний.
По данным итальянского агентства AGI, погибли два человека, еще один ранен.
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Стрелявший скрылся, в настоящее время его поиск ведется внутри здания. Люди, находившиеся в здании в момент происшествия, были эвакуированы.
Место происшествия оцеплено полицией.
Итальянец устроил стрельбу в зале суда
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