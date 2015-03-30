У здания Агентства национальной безопасности США произошла перестрелка
19:06, 30 марта 2015Мир
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Стрельба произошла в штате Мэриленд у штаб-квартиры АНБ.
Около ворот находятся два сильно поврежденных автомобиля / Скриншот видео YouTube
На кадрах видеокамер, около ворот находятся два сильно поврежденных автомобиля, один из них - полицейский фургон, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.
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Человека в форме отправили на скорой помощи в больницу.
Сообщается также, что в здании АНБ в Форт-Мид близ Вашингтона работают 40 тысяч человек.
Ранее УНИАН сообщал, что палата представителей США поддержала запрет АНБ следить за пользователями телефонов и сети.
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