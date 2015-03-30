У здания Агентства национальной безопасности США произошла перестрелка

На кадрах видеокамер, около ворот находятся два сильно поврежденных автомобиля, один из них - полицейский фургон, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

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Человека в форме отправили на скорой помощи в больницу.

Сообщается также, что в здании АНБ в Форт-Мид близ Вашингтона работают 40 тысяч человек.

Ранее УНИАН сообщал, что палата представителей США поддержала запрет АНБ следить за пользователями телефонов и сети.