В центре Нью-Йорка станцию метро залило водой из-за прорыва трубопровода
09:32, 09 апреля 2015Мир
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В Нью-Йорке вечером 8 апреля станцию метро на 14-й улице начало заливать водой из-за прорыва трубопровода.
Станцию метро на 14-й улице залило водой из-за прорыва трубопровода / Скриншот видео YouTube
Как сообщает телеканал «Дождь», из-за этого движение поездов пришлось остановить.
Жители Нью-Йорка выкладывают в социальные сети видео, на которых изображено, как льется с потолка вода, которая стекает по корпусам вагонов метро и заполняет колеи.
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14-я улица в Нью-Йорке размещена на Манхэттене. Недалеко от станции метро расположены Нью-Йоркский университет и одна из главных площадей района - Юнион-сквер.
Ранее УНИАН сообщал, что Амстердам и Северная Голландия остались без света, вследствие чего закрыли аэропорт и остановилось метро.
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