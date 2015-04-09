В центре Нью-Йорка станцию метро залило водой из-за прорыва трубопровода

Как сообщает телеканал «Дождь», из-за этого движение поездов пришлось остановить.

Жители Нью-Йорка выкладывают в социальные сети видео, на которых изображено, как льется с потолка вода, которая стекает по корпусам вагонов метро и заполняет колеи.

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14-я улица в Нью-Йорке размещена на Манхэттене. Недалеко от станции метро расположены Нью-Йоркский университет и одна из главных площадей района - Юнион-сквер.

Ранее УНИАН сообщал, что Амстердам и Северная Голландия остались без света, вследствие чего закрыли аэропорт и остановилось метро.