Амстердам и Северная Голландия остались без света: аэропорт закрыт, метро остановилось
В центральных Нидерландах произошло масштабное отключение электроэнергии: без света осталась значительная часть Амстердама и всей провинции Северная Голландия.
Кроме того, без света остались крупнейший международный аэропорт королевства - Схипхол и самый большой телерадиоцентр страны - Хильверсум. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Сейчас Схипхол работает, используя резервную подстанцию, сообщает пресс-служба аэропорта. Несмотря на это, график прилетов и вылетов рейсов значительно сбился.
В то же время, Reuters сообщает, что аэропорт не работает, отменены абсолютно все рейсы.
Администрация железнодорожного перевозчика Nederlandse Spoorwegen сообщает о перебоях в движении поездов.
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Обесточивание коснулось всего Амстердама: люди оказались заблокированы в лифтах, метро и трамваи остановились. Больницы были переведены на резервное питание. Вещание из национального медиа-центра идет рывками. Об этом сообщает Reuters.
Отключение было вызвано "технической неисправностью" на подстанции в Амстердаме в пригороде Димен.