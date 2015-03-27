Амстердам и Северная Голландия остались без света: аэропорт закрыт, метро остановилось

Кроме того, без света остались крупнейший международный аэропорт королевства - Схипхол и самый большой телерадиоцентр страны - Хильверсум. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Сейчас Схипхол работает, используя резервную подстанцию, сообщает пресс-служба аэропорта. Несмотря на это, график прилетов и вылетов рейсов значительно сбился.

В то же время, Reuters сообщает, что аэропорт не работает, отменены абсолютно все рейсы.

Администрация железнодорожного перевозчика Nederlandse Spoorwegen сообщает о перебоях в движении поездов.

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Обесточивание коснулось всего Амстердама: люди оказались заблокированы в лифтах, метро и трамваи остановились. Больницы были переведены на резервное питание. Вещание из национального медиа-центра идет рывками. Об этом сообщает Reuters.

Отключение было вызвано "технической неисправностью" на подстанции в Амстердаме в пригороде Димен.