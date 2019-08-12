Взрывы на артскладах под Красноярском: число пострадавших возросло до 33 человек

Боеприпасы на военных складах возле Ачинска начали взрываться 5 августа.

Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории воинской части возле города Ачинск (Красноярский край РФ) составляет 33 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Красноярского края.

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"Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов возле Каменки Ачинского района в настоящее время составляет 33 человека", - отмечают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, взрывы на артскладах в Ачинском районе начались 5 августа. Тогда пострадали 14 человек, 1 погиб. На следующий день российские власти заверили, что взрывы прекратились, однако 9 августа они возобновились.

Минобороны РФ утверждает, что это произошло из-за попадания молнии. Более 16 тысяч жителей Ачинского района были эвакуированы. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах введен режим чрезвычайной ситуации. В Каменке разрушены несколько частных домов, в многоквартирных домах выбиты окна и двери.