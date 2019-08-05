Взрывы под Красноярском: СМИ сообщают о раненых и погибших

На место ЧП выехал губернатор Красноярского края, близлежащие дороги перекрыты.

В результате взрывов на складе боеприпасов под городом Ачинск Красноярского края РФ пострадали по меньшей мере два человека. Местные СМИ предварительно сообщают также о погибших.

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Как сообщает ТАСС, в Ачинской межрайонной больнице №1 журналистам рассказали, что два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.

"Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой", - сказали в больнице.

В то же время, местный канал «ТВК Красноярск» сообщил, что в результате взрывов есть погибшие, но точное их количество пока не уточняется. На место ЧП выехал губернатор края, близлежащие дороги перекрыты.

Ранее сообщалось, что в десяти километрах от города Ачинск (Красноярский Край РФ) загорелся склад боеприпасов, местные жители сообщают о мощных взрывах. Жителей поселка Каменка, рядом с которым находился склад, начали эвакуировать.