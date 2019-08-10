"ОМОН" зачищает улицы российских городов от митингующих: задержаны уже сотни людей (фото, видео)

По последним данным правозащитников, в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске задержали 245 человек.

В Москве и Петербурге «ОМОН» массово задерживает участников акций протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и арестов активистов, задержанных на предыдущих акциях.

Читайте такжеВ Москве в митинге "Вернем себе право на выборы" приняли участие почти 50 тысяч человек

После согласованного властями митинга на проспекте Сахарова в Москве сотни людей направились к администрации президента РФ, сообщает «Новая газета».

По дороге их с применением силы задерживают сотрудники «ОМОН». Среди задержанных – несовершеннолетние. Также задерживают журналистов.

Пользователи с соцсетях сообщат, что люди пытаются прятаться в храмах и гостиницах.

Вместе с тем на портале «ОВД-Инфо» сообщается, что на улицы в Москве вывели спецназ внутренних войск.

Кроме того, по данным правозащитников, к трем городам, в которых сегодня задерживают людей в связи с акциями, добавился четвертый — Брянск. Точно известно о двух задержанных после одиночного пикета, полиция отобрала у них плакаты.

По последним данным, всего в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске задержали 245 человек.

Зачистка Старой площади



Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/xbJlJyWkgZ — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападении на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в нем 12 фигурантов.

Сегодня, 10 августа, в Москве в митинге за свободные выборы и в поддержку с арестованными во время предыдущих акций приняли участие более 49,9 тыс. человек.

Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ.