Шесть человек получили серьезные дозы радиации из-за взрыва на российском полигоне - СМИ
Шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области РФ получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По их данным, пострадали Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин. Всех их везут в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, который занимается радиационной и ядерной медициной.
Ссылаясь на источники в Минобороны РФ, Telegram-канал также сообщает, что всю одежду пострадавших и врачей, а также костюмы химзащиты сожгли.
Читайте такжеGazeta Wyborcza: Россия солгала и скрыла ядерную катастрофу на Урале
Напомним, вчера в сети появились фотографии, на которых врачи в костюмах химзащиты оказывали помощь раненым. Их запечатлели рядом с вертолетом и реанимобилями с номерными знаками Архангельской области.
Министерство обороны РФ пока не комментировало российским СМИ информацию об облучении пострадавших. Наоборот, по их данным, «никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме».
Вместе с тем власти Северодвинска, где произошел взрыв на полигоне, сообщали о трехкратном превышении допустимой нормы радиационного фона в течение получаса после взрыва.
На фоне этих сообщений военные эксперты из США, ссылаясь на спутниковые снимки района взрыва в Двинском заливе Белого моря, заметили там транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов.
Как сообщал УНИАН, изначально сообщалось, что в воинской части в Северодвинске Архангельской области РФ произошел пожар.
Позже в Минобороны РФ уточнили, что на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
В результате происшествия погибли как минимум два специалиста, еще шесть сотрудников Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы, утверждают в ведомстве.
Затем в СМИ появилась информация о значительном повышении радиационного фона в Северодвинске.
Как сообщала газета «Фонтанка» со ссылкой на начальника отдела обеспечения судоходства Михаила Цветкова, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.