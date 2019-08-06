Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском унесли жизнь одного человека

Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В результате пожара и взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края погиб один человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту взрывов на складе Военным следственным отделом Следственного комитета по Красноярскому гарнизону возбуждено уголовное дело. Расследование начато по ч. 2 ст. 349 УК РФ ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В Следственном комитете отметили, что причиной взрывов стал пожар, возникший в ходе проведенных погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине. Прибывшая на место происшествия пожарная группа, попыталась потушить пожар, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.

Следователи осмотрят место происшествия после завершения работ по разминированию.

Как сообщал УНИАН, 5 августа около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.