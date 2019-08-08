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Под Архангельском горит воинская часть, есть погибший

12:58, 08 августа 2019
Мир
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В России снова горит военный объект / ТВ Центр

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

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"В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар", - рассказал собеседник журналистов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов также подтвердил факт инцидента, отметив, что в результате происшествия есть пострадавшие.

"Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На объекте гремели взрывы.   

Население ближайших поселков эвакуировали. В результате пожара и взрывов на военном складе погиб один человек.

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Теги: #пожар#Россия