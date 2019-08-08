Взрыв на полигоне в России привел к скачку радиации, доступ в район закрыт на месяц

По мнению экспертов, попавшие в воду компоненты ракетного топлива могут привести к экологической катастрофе.

В Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано повышение радиационного фона.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска.

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По их данным, в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона.

Как сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на начальника отдела обеспечения судоходства Михаила Цветкова, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.

Решение было принято администрацией морских портов западной Арктики. Сигнал о закрытии залива был передан на все корабли и суда, которые работают в Белом и Баренцевом морях. По словам заместителя капитана морского порта Архангельск Сергея Козуба, акватория была закрыта по требованию Министерства обороны России.

Эксперты, которых опросило издание, предположили, что судно-носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем после взрыва и пожара на борту могло затонуть. По их словам, попавшие в воду компоненты ракетного топлива могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

Как сообщал УНИАН, изначально сообщалось, что в воинской части в Северодвинске Архангельской области РФ произошел пожар.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В результате происшествия погибли как минимум два специалиста, еще шесть сотрудников Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы, утверждают в ведомстве.