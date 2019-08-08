Экс-президент Кыргызстана рассказал, как стрелял по спецназовцам в ходе штурма его резиденции

Алмазбек Атамбаев заверил, что у его сторонников оружия не было.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался журналистам, что лично вел стрельбу по штурмующим его дом бойцам спецназа.

"У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", - цитирует его заявление российское агентство «ТАСС».

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При этом Атамбаев заверил, что он "старался не попадать" в людей. Он также добавил, что готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения "Альфа", которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

Напомним, В Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали.

По информации СМИ, в ходе спецоперации погиб один спецназовец, пострадали 45 человек.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова, избранного от возглавляемой им Социал-демократической партии.

После этого парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к нескольким коррупционным эпизодам, после чего парламент лишил его статуса «экс-президента», что местные СМИ характеризовали как лишение его неприкосновенности.

Экс-президенту Кыргызстана выдвигают обвинения по пяти пунктам, включая коррупцию, злоупотребление властью и незаконное обогащение. Атамбаев отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

В мае президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о привлечении к уголовной ответственности экс-президентов. По информации СМИ, экс-президент Кыргызстана трижды не являлся на допрос в правоохранительные органы.

По местному законодательству, если человек не приходит на допрос более чем два раза, ее могут доставить к следователям силой. Впрочем, точная причина спецоперации пока неизвестна.