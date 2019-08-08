Кровавый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Атамбаева: что произошло и почему ситуация остается напряженной (фото, видео)

УНИАН собрал информацию о попытках штурма дома бывшего президента Кыргызстана.

В Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали.

В ходе спецоперации погиб один спецназовец, пострадали 45 человек, сообщают СМИ.

Что произошло

7 августа вечером спецназ пытался задержать экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. СМИ сразу же сообщили, что внутри дома задержанного началась стрельба в ходе спецоперации.

К дому Атамбаева начали стягиваться его сторонники - их насчитывалось до 500 человек. Люди начали возводить баррикады и пытались прорваться внутрь дома.

Все сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана уехали из села Кой-Таш, в котором находится резиденция бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Власти приняли это решения для снижения уровня конфронтации.

Силовики покинули Кой-Таш примерно в 3:30 ночи по местному времени. В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление.

После нескольких попыток штурма спецназ ГКНБ не смог задержать Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, близ Бишкека.

Сторонники бывшего президента захватили шестерых спецназовцев после двух попыток штурма резиденции. Они готовы освободить их, если власти восстановят в селе Кой-Таш электричество, телефонную связь и интернет.

На одном из обнародованных видео показано, что силовики находятся под присмотром в доме Атамбаева.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев говорит, что Атамбаев находится "в безопасном месте". Есть информация, что экс-президент Кыргызстана "обороняется у себя дома".

Почему началась спецоперация по задержанию Атамбаева

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова, избранного от возглавляемой им Социал-демократической партии. В начале июня 2019-го на митинге Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, а парламент «сопливым», пишет "Медуза".

После этого парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к нескольким коррупционным эпизодам, после чего парламент лишил его статуса «экс-президента», что местные СМИ характеризовали как лишение его неприкосновенности.

После этого, как пишет «Фергана», Атамбаев практически перестал покидать свою резиденцию, в которой собрались его сторонники. В июле он встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, который после встречи заявил о необходимости объединения людей вокруг действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но тот отказался.

Экс-президенту Кыргызстана выдвигают обвинения по пяти пунктам, включая коррупцию, злоупотребление властью и незаконное обогащение. Атамбаев отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

В мае президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о привлечении к уголовной ответственности экс-президентов.

По информации СМИ, экс-президент Кыргызстана трижды не являлся на допрос в правоохранительные органы. По местному законодательству, если человек не приходит на допрос более чем два раза, ее могут доставить к следователям силой. Впрочем, точная причина спецоперации пока неизвестна.

Жертвы и пострадавшие в результате спецоперации в доме Алмазбека Атамбаева

Местный Минздрав сообщил, что один из спецназовцев, принимавший участие в штурме резиденции Атамбаева, получил пулевое ранение в грудную клетку. Позже он скончался в больнице. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердил факт гибели своего сотрудника, который принимал участие в попытке силового задержания Атамбаева.

Известно, что во время штурма погиб 22-летний спецназовец. Госкомитет по Нацбезопасности страны обвинил в его гибели сторонников Атамбаева - по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

По последним данным Минздрава страны, в столкновениях пострадали 45 человек, большинство поступили в реанимацию с огнестрельными ранениями.

В КОЙ-ТАШЕ РАНЕНЫ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК https://t.co/M217d1FF2L — АКИpress (@akipress) August 7, 2019

Отголоски ситуации вокруг Атамбаева для Кыргызстана

Ситуация в Кой-Таше остается острой. По дороге в село выставлено милицейское оцепление. На месте находится заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков из-за этих событий прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек. Утром 8 августа должно состояться экстренное заседание Совета безопасности Кыргызстана.

Атамбаев в ночь на четверг выступил в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель". Он призвал власти страны отказаться от силового воздействия, указав что во время штурма пострадали невинные мирные люди. По словам Атамбаева, он несколько раз предлагал дать письменные показания и ответить на вопросы через СМИ, однако ему в этом было отказано. "К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле", - сказал экс-президент.

Эксперты считают, что сторонники Атамбаева попытаются отстоять бывшего президента, но нынешняя власть имеет в своем распоряжении жесткий силовой агрегат. Возможно нагнетание обстановки.