В Кабуле произошел теракт у полицейского участка: 14 человек погибли и 145 ранены
В столице Афганистана Кабуле смертник взорвал автомобиль возле у полицейского участка, в результате 14 человек погибли и 145 ранены.
Как сообщает Reuters, ответственность за совершение нападения взяли на себя представители радикального движения «Талибан».
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Взрыв произошел утром в час пик в западной части столицы Кабула, после которого в небо поднялась большая туча серого дыма.
Заместитель министра внутренних дел Афганистана Хошал Садат заявил, что четверо погибших были полицейскими, а остальные - гражданские лица. Также среди раненых 92 человека гражданские.
Бомба взорвалась, когда транспортное средство было остановлено на блокпосту возле полицейского участка, сообщил пресс-секретарь МВД Афганистана Насрат Рахими.
В Министерстве здравоохранения заявили, что среди жертв были женщины и дети.
Представители «Талибана» заявили, что их смертник совершил нападение на «центр новобранцев».
«Большое количество солдат и полицейских погибли или получили ранения», - говорится в заявлении талибов.