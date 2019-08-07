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В Кабуле произошел теракт у полицейского участка: 14 человек погибли и 145 ранены

17:15, 07 августа 2019
Мир
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REUTERS

Как сообщает Reuters, ответственность за совершение нападения взяли на себя представители радикального движения «Талибан».

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Взрыв произошел утром в час пик в западной части столицы Кабула, после которого в небо поднялась большая туча серого дыма.

Заместитель министра внутренних дел Афганистана Хошал Садат заявил, что четверо погибших были полицейскими, а остальные - гражданские лица. Также среди раненых 92 человека гражданские.

Бомба взорвалась, когда транспортное средство было остановлено на блокпосту возле полицейского участка, сообщил пресс-секретарь МВД Афганистана Насрат Рахими.

В Министерстве здравоохранения заявили, что среди жертв были женщины и дети.

Представители «Талибана» заявили, что их смертник совершил нападение на «центр новобранцев».

«Большое количество солдат и полицейских погибли или получили ранения», - говорится в заявлении талибов.

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Теги: #теракт#Афганистан#Кабул