В Афганистане боевики напали на блокпост: 10 погибших
В Афганистане в провинции Дайкунди в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Талибан" на блокпост погибли по меньшей мере десять полицейских.
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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"По словам губернатора провинции Анвара Рахмата, 15 полицейских получили ранения в результате нападения в районе Пато. Также он сообщил, что число убитых боевиков пока не установлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за атаки, однако не озвучила других деталей.
"Нападение произошло на фоне встречи, которая планируется между представителями группировки и специальным представителем Соединенных Штатов Америки в Афганистане Залмаем Халилзад для очередного этапа мирных переговоров, которые должны положить конец 18-летней войне", - подчеркивает издание.
Ранее сообщается, что в Афганистане на мине подорвался автобус, перевозивший десятки пассажиров, в результате чего 34 человека погибли.