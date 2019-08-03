В Афганистане боевики напали на блокпост: 10 погибших

Еще 15 афганских полицейских получили ранения.

В Афганистане в провинции Дайкунди в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Талибан" на блокпост погибли по меньшей мере десять полицейских.

Читайте такжеАтака террористов в Кабуле: минимум 6 пострадавших - СМИ

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"По словам губернатора провинции Анвара Рахмата, 15 полицейских получили ранения в результате нападения в районе Пато. Также он сообщил, что число убитых боевиков пока не установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за атаки, однако не озвучила других деталей.

"Нападение произошло на фоне встречи, которая планируется между представителями группировки и специальным представителем Соединенных Штатов Америки в Афганистане Залмаем Халилзад для очередного этапа мирных переговоров, которые должны положить конец 18-летней войне", - подчеркивает издание.

Ранее сообщается, что в Афганистане на мине подорвался автобус, перевозивший десятки пассажиров, в результате чего 34 человека погибли.