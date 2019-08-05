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Под Красноярском гремят взрывы на складе боеприпасов, население эвакуируют (фото, видео)

14:46, 05 августа 2019
Мир
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В Сибири горит склад боеприпасов / vk.com - Ачинск

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Как сообщает «ТВК Красноярск», в поселках рядом с эпицентром у людей от взрывов трясутся дома и окна. Со ссылкой на источники сообщается, что горит склад артиллерийских снарядов.

По информации источников, жителей поселка Каменка, рядом с которым находился склад, эвакуируют.

В пресс-службе МЧС журналистам рассказали, что по предварительным данным пожар произошел на складе боеприпасов воинской части, расположенной между Ачинском и Назарово.

Очевидцы из Назарово пишут в соцсетях, что густой, черный дым от пожара видно из любой точки города.

vk.com - Ачинск

На видео может присутствовать ненормативная лексика.

В сообществе "Ачинск" соцсети "Вконтакте" появились видео очевидцев, на которых сняли, как в городе включили сирены и систему аварийного оповещения. Жителей просят сохранять спокойствие. 

Отметим, Красноярский край РФ пострадал от масштабных лесных пожаров в Сибири.

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Теги: #Россия#пожары#взрывы