В Европе раскритиковали задержания на акции оппозиции в Москве

Париж высоко ценит свободу выражения мнений и критикует "явно чрезмерное применение силы" полицией на митингах в Москве.

Министерство иностранных дел Франции выступило с критикой жесткого подавления оппозиционных акций в российской столице.

Франция "осуждает задержания среди участников демонстрации оппозиции в Москве 3 августа", а также "явно чрезмерное применение силы" полицией, сказано в коммюнике МИД Франции, передает dw.com.

Париж, согласно этому заявлению, подтверждает "свою приверженность свободе выражения мнений во всех ее проявлениях, включая мирные демонстрации и участие в свободных и прозрачных выборах" и "призывает Россию незамедлительно освободить задержанных в последние дни и выполнить свои обязательства как члена ОБСЕ и Совета Европы". Французский МИД уточнил, что "эти темы являются неотъемлемой частью" политического диалога с Москвой.

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Ранее в тот же день посольство Великобритании в Москве призвало Россию выполнить свои обязательства в ОБСЕ и Совете Европы и обеспечить проведение свободных и справедливых выборов. "Аресты оппозиционных кандидатов, более 800 мирных демонстрантов и журналистов подрывают саму концепцию демократических выборов", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства.

С похожим заявлением выступил и МИД Германии. "Задержания не были соразмерны мирному характеру протеста, который был направлен против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму", - говорится в заявлении германского министерства. "Повторяющиеся посягательства на гарантированное право на мирную демонстрацию и свободное выражение мнения нарушают международные обязательства России", - считают в Берлине.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в своем Twitter назвала право на свободу собраний и выражение мнений "основой демократии". Евросоюз, по ее словам, ожидает "немедленного освобождения" сотен мирных протестующих, "задержанных московской полицией во время демонстрации за свободные местные выборы".

Как сообщал УНИАН, о задержании 600 участников акции протеста заявили накануне в МВД России. По данным сайта "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 1000 человек. Ранее этот сайт сообщал о 828 задержанных. Большую их часть уже отпустили. На утро воскресенья в ОВД оставались 19 человек.

Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избивали. Известно, что пять человек были госпитализированы с травмами.