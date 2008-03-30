Елизавета II отменила банкет по случаю бриллиантовой свадьбы из-за кризиса

Британская королева Елизавета II отменила званный вечер по случаю 60-летней годовщины своей свадьбы, посчитав пышное празднование несвоевременным в период, когда экономике страны грозит спад.

Об этом передает ИТАР-ТАСС cо ссылкой на газету "Дейли мейл".

По сведениям газеты, решение королевы вызвало недовольство в окружении премьера Гордона БРАУНА, который стремится убедить избирателей в том, что экономическое положение страны стабильно, несмотря на кризисные явления в финансовом секторе.