В Госдепе после разрыва ракетного договора назвали действия РФ вредоносными и вспомнили Украину

Ответственность за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности лежит на России из-за ее сознательных и настойчивых нарушений этого документа.

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Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус в видеобращении, размещенном в микроблоге Twitter американским Бюро по вопросам контроля над вооружениями, поверки и соблюдения соглашений.

"Сегодня заканчивается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Из-за существенного нарушения этого соглашения Россией и ее отказа принять какие-либо меры для исправления этого нарушения, США вышли из Договора по указанию президента Дональда Трампа", - заявила Ортагус.

"Ответственность за прекращения действия этого важного соглашения о контроле над вооружениями лежит на России. Мы попросили Россию вернуться к выполнению своих договорных обязательств - но Россия предпочла не соблюдать требования договора", - заявила она.

"Вместо этого Россия решила продолжить развертывание своих нарушающих договор ракет SSC-8 (новая ракетная система «Новатор 9М729» - УНИАН), их пусковых установок и связанных с ними систем поддержки и даже отрицала само существование ракет", - отметила Ортагус.

"Когда ей были предъявлены доказательства ее нарушения Россия начала распространять дезинформацию, чтобы уклониться от ответственности. Это вписывается в более широкую картину вредоносного поведения России в Грузии, Украине, Сирии, Великобритании и других странах", - сказала она.

"Все союзники по НАТО согласны с тем, что Россия существенно нарушает свои обязательства по ДРСМД и поддерживают наше решение приостановить выполнение своих обязательств и выйти из договора. США не останутся участниками соглашения, которое Россия сознательно и настойчиво нарушает", - добавила она.

Также Отагус заявила, что США по-прежнему приверженны эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет безопасность США, их союзников и партнеров.

Вместе с тем она выразила сожаление, что Россия больше не является надежным партнером в отношении ракетного договора.