Австрия объявила в розыск сотрудника ГРУ России

Он передавал Москве информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.

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Как сообщили в австрийском МВД, он подозревается в работе на ГРУ и шпионаже, передает НВ.

Австрийское издание Kurier отмечает, что это связано с делом 70-летнего полковника армии в отставке, которого заподозрили в шпионаже в пользу России в конце 2018 года. Он передавал Москве информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных, а также данные по НАТО.