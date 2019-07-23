Новые "Доктор Стрэндж", "Тор" и Анджелина Джоли в фильме "Вечные": самые ожидаемые проекты Marvel (видео)

Компания Marvel готовит для фанатов несколько картин, сериалов и даже анимационный фильм.

Американская компания Marvel раскрыла секреты относительно будущего своих кинопроектов.

Четвертая кинофаза от Marvel будет включать в общей сложности 10 проектов - 6 полнометражных фильмов и 4 сериала (один из них анимационный). При этом как в фильмах, так и в сериалах к своим ролям вернутся многие актеры из предыдущих лент.

Первой 1 мая 2020 года в прокат поступит долгожданная картина «Черная вдова». Супергероиню-шпионку Наташу Романову снова сыграет Скарлетт Йоханссон. Следующим станет сериал о супергерое Соколе с Энтони Маки и Себастианом Стэном в главных ролях. Выход сериала «Сокол и Зимний солдат» запланирован на осень 2020 года.

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В ноябре 2020 года ожидается еще одна кинопремьера от Marvel - «Вечные». Главные роли исполнят Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден. Это будут совершенно новые для киновселенной Marvel персонажи, которых ждут космические приключения.

Еще одной новинкой станет фильм «Шанг-Чи и легенда десяти колец», который выйдет в феврале 2021 года. Это рассказ о супергерое-мастере боевых искусств Шанг-Чи, которого сыграет канадец Симу Лью. Весной 2021 года запланирован выход сериала «ВандаВижн». В центре сюжета окажутся Багровая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани).

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В мае 2021 года выйдет вторая часть фильма «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия».

Тогда же запланирован выход долгожданного сериала «Локи». В нем речь пойдет о сводном брате Тора - одного из самых любимых персонажей фанатов Marvel. Летом 2021 года планируется выпуск анимационного сериала «Что если ...?». Персонажей должны озвучить многие актеры, известные по кинофильмам Marvel.

Осенью 2021 года выйдет сериал «Соколиный глаз», где меткого стрелка Клинта Бартона снова сыграет Джереми Реннер. Завершит четвертую фазу киновселенной Marvel четвертая часть Тора «Тор: Любовь и гром».