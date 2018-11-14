"Отец" вселенной Marvel Стэн Ли перед смертью работал над еще одним супергероем - СМИ

Дочь писателя намерена заниматься продвижением нового персонажа.

Американский автор комиксов, создатель множества культовых персонажей издательства Marvel Стэн Ли незадолго до смерти вместе со своей дочерью работал над еще одним супергероем по имени «Человек Грязь» (Dirt Man).

Читайте такжеПрощай, Стэн Ли: что оставил после себя один из основателей Marvel (видео)

Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на дочь писателя Джей Си Ли. Она заявила, что будет заниматься продвижением проекта.

При этом, рассказывать что либо о способностях или истории персонажа дочь писателя не стала.

Напомним, американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стэн Ли скончался 12 ноября в возрасте 95 лет.

Писатель прославивлся прежде всего как автор комиксов, один из создателей Человека-паука, Халка, Фантастической четвёрки и множества прочих культовых супергероев.