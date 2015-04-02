Полиция нашла и восстановила мобильные телефоны с места крушения А320

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The Telegraph.

Французские следователи сообщили, что они нашли несколько мобильных телефонов среди обломков аэробуса во французских Альпах, "но они (данные с телефонов – ред.) еще не проанализированы". Несколько телефонов были восстановлены, соответственно, могут существовать другие записи того, что произошло во время крушения самолета.

Накануне полиция Франции отрицала подлинность видеозаписи, которая якобы была найдена на месте крушения А320, о чем сообщили два европейских СМИ. Сама видеозапись не была опубликована.

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Позже, однако, прокурор Марселя Брайс Робин подтвердил, что несколько мобильных телефонов были найдены на месте крушения, но ни один из них "еще не был проанализирован" на наличие "полезных" данных. Все они, как он отметил, должны быть отправлены на специальную расшифровку в Рони-су-Буа под Парижем.

В минувшую пятницу, 27 марта, в интернете появилась аудиозапись, предположительно, последней минуты полета аэробуса A320. На записи слышны крики, глухие удары. Пока что официально не подтверждается подлинность этой аудиозаписи.