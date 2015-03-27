В сеть выложили аудиозапись последней минуты полета лайнера Germanwings

На сайте LiveLeak появилась аудиозапись, предположительно, последней минуты полета Airbus A-320 авиакомпании Germanwings, который разбился на юге Франции 24 марта.

В течение первых десяти секунд на ней слышны крики и частые глухие удары.

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Напомним, по данным следователей, пилот рейса 4U9525 Патрик Зонденхаймер вышел из кабины пилотов на несколько минут в туалет. Вновь открыть дверь кабины пилотов ему не удалось, так как она оказалась заблокирована изнутри. Командир настойчиво просил своего коллегу — второго пилота Лубитца — открыть ему дверь.

Пока второй пилот маневрировал самолет к земле по непонятным причинам, командир экипажа использовал топор, чтобы взломать дверь и предотвратить авиакатастрофу, однако сделать этого не смог.