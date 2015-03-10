Лукашенко: Нам Господом предопределено быть в дружбе с Россией

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Курской области Российской Федерации Александром Михайловым, передает БЕЛТА.

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"Мы родные братья, нам Господом предопределено быть в этой дружбе и строить таким образом наши интеграционные отношения, - отметил глава белорусского государства. - Мы никогда не юлили перед россиянами. Если уже шли на союз, военно-политический, экономический, то делали это открыто, честно".

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявлял, что Россия стремится завоевать его страну.