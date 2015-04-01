Более половины россиян считают, что нельзя шутить о религии - опрос

Россияне уверены, что есть темы, на которые шутить не стоит никогда, свидетельствуют данные социологического опроса ВЦИОМ.

Так, 57% опрошенных к "запретной теме" относит религиозные ценности. 37% предпочитают не шутить по поводу истории страны, еще 25% стараются быть серьезными при обсуждении политических тем, передает Русская служба Би-Би-Си.

При этом подавляющее большинство россиян (92%) уверены, что не обделены чувством юмора, и только 5% признали себя практически лишенными чувства юмора, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

29% респондентов считают себя настоящими юмористами.

По данным социологов, молодые мужчины, довольные своим уровнем образования, заявляли о наличии у себя чувства юмора чаще остальных.

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Согласно результату опроса "Левада-центра", проведенного ко дню смеха, 56% россиян 1 апреля планируют подшутить над своими близкими. Воздерживаться от шуток в день смеха намерены 35% респондентов.