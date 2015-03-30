Девушка второго пилота упавшего A-320 заявила о своей беременности

Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на The Daily Mail.

26-летняя школьная учительница Катрин Гольдбах (Kathrin Goldbach), с которой летчик планировал создать семью, узнала, что беременна, несколько недель назад. Издание не уточняет, знал ли Любиц о том, что скоро станет отцом.

Как отмечает The Mirror, Гольдбах и Любиц познакомились, когда были подростками. В немецком городе Монтабаур они вместе работали в закусочной Burger King. Позже они переехали в Дюссельдорф, где Любиц получил лицензию пилота.

В течение семи последних лет пара несколько раз разрывала отношения и восстанавливала их снова. По мнению друзей, Любиц был чересчур строг к девушке: не разрешал ей носить открытую одежду и не позволял общаться с мужчинами. Кроме того, у него нередко наблюдались перепады настроения. За пару недель до авиакатастрофы пара в очередной раз рассталась.

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Ранее стало известно, что после последней ссоры пилот сделал отчаянную попытку вернуть девушку, купив ей новый автомобиль Audi несколько недель назад.

28 марта появилась информация, что следственная группа из Дюссельдорфа при обыске в квартире Любица обнаружила психотропные препараты. По словам старшего следователя, это доказывает, что 27-летний мужчина страдал «психосоматическим заболеванием».

Самолет Airbus A-320 немецкого лоукостера Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф,разбился 24 марта на юге Франции. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они экипажа погибли.

Согласно предварительным результатам расследования авиакатастрофы, когда командир экипажа на несколько минут покинул кабину, второй пилот Андреас Любиц закрылся в ней, а затем намеренно направил лайнер вниз.