Расследование трагедии МН17: следователи заявили о новых свидетелях по делу

В рамках расследования авиакатастрофы осуществляются новые шаги.

К Совместной следственной группе, которая расследует причины авиакатастрофы малайзийского самолета MH17 над Донбассом в июле 2014 года, обратились новые свидетели.

Об этом сообщает издание NRC.

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Глава следственной группы Вилберт Паулиссен по случаю пятой годовщины трагедии 17 июля в голландском городе Ньювегейн встретился с родственниками погибших в катастрофе. Он рассказал, что после появления новых свидетелей будет предпринимать следующие шаги в расследовании.

"К нам обратились новые свидетели. Новые шаги предпринимаются в рамках расследования. Это обнадеживает", – подчеркнул Паулиссен.

Как сообщал УНИАН, в пятую годовщину уничтожения самолета рейса МН17 родственники жертв трагедии призвали Российскую Федерацию раскрыть имена виноватых и "перестать сеять ложь и обман".