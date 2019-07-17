"Сделала все, чтобы скрыть правду": родственники жертв катастрофы МН17 обратились с заявлением к России

По словам родственников погибших пассажиров рейса MH17, Россия намеренно распространяла "огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений".

В пятую годовщину уничтожения рейса МН17 родственники погибших пассажиров призвали РФ раскрыть имена виновных и «перестать сеять ложь и обман». Читайте такжеСБУ отчиталась о расследовании катастрофы MH17: установлено более 150 причастных к транспортировке "Бука" лиц

Открытое письмо родственников жертв трагедии опбуликовала российское издание Новая газета.

"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых", - сказано в тексте.

По словам родственников погибших людей, Россия намеренно распространяла «огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений», сделала «все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена».

"Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным. Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, большинство российских журналистов не захотели участвовать в мероприятиях к пятилетию катастрофы MH17.