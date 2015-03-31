Airbus владела технологией, которая помогла бы избежать катастрофы А320 в Альпах - СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание The Australian.

Airbus разработала автоматизированную систему для предотвращения преднамеренных столкновений реактивных самолетов (с небоскребами, горами и т.п.), но компания решила не внедрять ее.

Изначально автоматизированная система была предназначена для аэробуса модели А380. Но поскольку сама модель А380 была запущена с опозданием, а добавление в нее такой ​​функции повлияло бы еще на промедление из-за задержек с одобрением у регулирующих органов, то топ-менеджеры Airbus заявили, что решили оставить идею с внедрением системы. По истечении времени все и позабыли об этой инициативе.

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Вместе с тем, некоторые специалисты утверждают, что такая технология далека от надежности. "Даже если такая система будет полностью автономной, есть и другие способы, с помощью которых можно сознательно уничтожить самолет, например, с помощью отключения обоих двигателей", - говорит научный сотрудник Национальной аэрокосмической лаборатории Нидерландов Альфред Роэлен.

Airbus начал работать над новыми технологиями после террористических атак 11 сентября 2001 года. Предполагалось, что бортовые компьютеры сработают автоматически в ситуации, когда пилоты проигнорировали звуковые предупреждения о возможном столкновении.

Некоторые современные самолеты Airbus, в том числе модели А380 и новая A350 уже изначально оснащены компьютерами, которые могут автоматически изменить курс, чтобы избежать надвигающегося столкновения.

Airbus A320 авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.