Airbus владела технологией, которая помогла бы избежать катастрофы А320 в Альпах - СМИ
Крупнейшая авиастроительная авиакомпания в мире Airbus не воплотила в жизнь свою разработку технологии, которая помогла бы избежать крушения авиалайнера А320 во французских Альпах.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание The Australian.
Airbus разработала автоматизированную систему для предотвращения преднамеренных столкновений реактивных самолетов (с небоскребами, горами и т.п.), но компания решила не внедрять ее.
Изначально автоматизированная система была предназначена для аэробуса модели А380. Но поскольку сама модель А380 была запущена с опозданием, а добавление в нее такой функции повлияло бы еще на промедление из-за задержек с одобрением у регулирующих органов, то топ-менеджеры Airbus заявили, что решили оставить идею с внедрением системы. По истечении времени все и позабыли об этой инициативе.
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Вместе с тем, некоторые специалисты утверждают, что такая технология далека от надежности. "Даже если такая система будет полностью автономной, есть и другие способы, с помощью которых можно сознательно уничтожить самолет, например, с помощью отключения обоих двигателей", - говорит научный сотрудник Национальной аэрокосмической лаборатории Нидерландов Альфред Роэлен.
Airbus начал работать над новыми технологиями после террористических атак 11 сентября 2001 года. Предполагалось, что бортовые компьютеры сработают автоматически в ситуации, когда пилоты проигнорировали звуковые предупреждения о возможном столкновении.
Некоторые современные самолеты Airbus, в том числе модели А380 и новая A350 уже изначально оснащены компьютерами, которые могут автоматически изменить курс, чтобы избежать надвигающегося столкновения.
Airbus A320 авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.