Германия планирует увеличить расходы на оборону из-за "нестабильности в мире"

Об этом заявил министр финансов страны Вольфганг Шойбле в интервью изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причиной этого он назвал "кризисы и нестабильность в мире". "К сожалению, мир стал более опасным", - сказал Шойбле.

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Министр финансов отметил, что он предложил увеличение бюджетных расходов в трех сферах: планируется умеренное увеличение помощи развивающимся странам, а также рост расходов на оборону и внутреннюю безопасность.

В то же время, отмечается в сообщении, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен не смогла продвинуть увеличение расходов на оборону уже в 2016 году. По словам Шойбле, в следующем году это и не нужно, поскольку "промышленность не может так быстро выполнять крупные оборонные проекты". А потому больше средств на оборону планируется предусмотреть с 2017 года.