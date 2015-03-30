Землетрясение вызвало цунами в Папуа-Новой Гвинее

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передают РИА Новости.

Землетрясение произошло в 09.48 по местному времени понедельника в 45 километрах к юго-западу от города Тарон. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил о возможном возникновении в регионе волн высотой до трех метров.

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Как заявил представитель Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Папуа-Новой Гвинеи Мартин Мос, цунами высотой полметра было зафиксировано в порту города Рабаул на северо-восточном берегу острова Новая Британия. По его словам, данных о разрушениях и жертвах не поступало.