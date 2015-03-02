В Китае произошло землетрясение, пострадали более 30 человек
По меньшей мере 32 человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,5 в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Синьхуа.
Землетрясение произошло в 18.24 воскресенья по местному времени в уезде Кан Юань в провинции Юньнань. Очаг залегал на глубине 11 километров.
По данным местных властей, стихия затронула более 81 тысячи человек, проживающих в районе происшествия, 32 человека пострадали, семь из них получили серьёзные ранения. Более 220 домов в результате удара стихии были полностью разрушены, более 25 тысячам домов был нанесен ущерб.
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