В Китае произошло землетрясение, пострадали более 30 человек

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в 18.24 воскресенья по местному времени в уезде Кан Юань в провинции Юньнань. Очаг залегал на глубине 11 километров.

По данным местных властей, стихия затронула более 81 тысячи человек, проживающих в районе происшествия, 32 человека пострадали, семь из них получили серьёзные ранения. Более 220 домов в результате удара стихии были полностью разрушены, более 25 тысячам домов был нанесен ущерб.

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