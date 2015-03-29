Греция планирует обратиться к РФ за экономической поддержкой - СМИ

По информации немецкого издания Spiegel Online, правительство Алексиса Ципраса будет ходатайствовать в Москве о снижении цен на природный газ для греческих потребителей. Кроме того, Афины хотят добиться отмены российского эмбарго в отношении некоторых видов греческой сельскохозяйственной продукции, в частности, свежих фруктов, передает Украинская правда.

Министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис и парламентский представитель правящей партии СИРИЗА Танасис Петракос намерены обратиться с этой просьбой к российскому руководству во время своего двухдневного визита в Москву, запланированного на 30-31 марта.

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"Для Греции этот визит очень важен. Мы намерены углубить наши отношения с Россией в энергетическом секторе и тем самым надеемся получить значительные преимущества", - заявил Петракос изданию.

30 марта, греческая делегация планирует встретиться с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Напомним, ранее Брюссель отклонил просьбу Греции о предоставлении 1,2 миллиарда евро. Страны еврозоны не нашли правовых оснований для выделения Афинам средств из фонда банковской рекапитализации.