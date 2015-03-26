ЕС отказал Греции в предоставлении кредита в 1,2 млрд евро

Страны еврозоны не нашли правовых оснований для выделения Афинам средств из фонда банковской рекапитализации, сообщает DW

В то же время представитель Европейского фонда финансовой стабильности EFSF заявил, что рабочая группа, тем не менее, рассмотрит этот вопрос и подготовит рекомендации к очередной встрече министров финансов еврозоны.

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Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановил финансирование греческих банков. В связи с этим финансовые институты страны стали ощущать острую нехватку средств, так как в условиях неопределенности вкладчики в массовом порядке снимали деньги со своих счетов. Приток денежных средств иссяк после того, как ЕЦБ с 11 февраля текущего года перестал принимать греческие государственные облигации в качестве залога под кредиты, напоминает интернет-портал телеканала n-tv.