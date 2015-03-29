Три колонны американских войск едут к Праге

В понедельник, 30 марта, они должны встретиться на окраине столицы Чехии Праги, провести там во вторник, 31 марта, день открытых дверей, а в среду, 1 апреля, выехать из страны, сообщает Радио Свобода.

Американские войска возвращаются на свои базы в Германии после учений в Польше.

Как отметило, предоставляя разрешение на проезд, правительство Чехии, таким образом страна выполняет союзнические обязательства по отношению к партнерам в НАТО.

Читайте такжеАмериканские танки прибыли в ЛитвуПрезидент Чехии Милош Земан заявлял, что те, кто называет военную колонну оккупационной, являются «антиамериканскими сумасшедшими». «Я не согласен с тем, чтобы американские войска были обозначены как оккупационные, по той простой причине, что в прошлом веке мы пережили оккупацию дважды и знаем, как это выглядит», - подчеркнул он.

Проход автоколонн сопровождается в Чехии некоторыми антиамериканскими протестами левых сил, а также акциями в поддержку американских войск. Посольство США в Чехии на днях благодарила чехов за поддержку проезда колонны.

Войска США находились в Польше и странах Балтии на учениях, которые были вызваны значительным наращиванием военной активности России в регионе.