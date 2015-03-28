Власти РФ пытаются не пустить в Россию единственного голосовавшего против оккупации Крыма депутата

Претензии российских властей к депутату госдумы РФ Илье Пономареву, единственному голосовавшему против аннексии Крыма, выдвинуты с целью не допустить его приезда в Россию.

Об этом УНИАН сообщил помощник депутата госдумы РФ Ильи Пономарева Владислав Рогимов.

«Генпрокуратуре нужно к чему-то придраться, чтобы дальше не допустить его приезда в Россию. Люди в правительстве на него обозлены за его позицию по аннексии Крыма, по войне против Украины. Делается все возможное, чтобы он не приезжал в Россию, так как один из немногих депутатов, который не боится открыто высказывать свою позицию», - сказал Рогимов. При этом он считает, что власти делают все, чтобы он оставался за границей и не мог общаться с избирателями в условиях приближающихся выборов в госдуму.

Он подчеркнул, что Пономарев до сих пор не знает, какие претензии к нему у Генпрокуратуры России. «Понятно, что если Пономарев приедет в Россию, его уже не выпустят», - сказал он.

При этом он сообщили, что два года назад по делу «Сколково» был суд, который инициировал Следственный комитет РФ. «Илья Владимирович суд выиграл, хотя ему и присудили выплатить 2,750 млн руб, которые вычитаются из его зарплаты», - сказал Рогимов.

25 марта Генпрокуратура РФ обратилась в госдуму с представлением о лишении Пономарева неприкосновенности в связи с делом фонда «Сколково». В соответствии с российским законодательством решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата принимается с согласия ГД.

Читайте такжеГенпрокуратура РФ требует лишить неприкосновенности единственного голосовавшего против войны депутатаВ мае Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении вице-президента «Сколково» Алексея Бельтюкова возбуждено дело о растрате - по данным следствия, он незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. По информации СК, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что следствие полагает, что таким образом Бельтюков и Пономарев создали условия для хищения средств «Сколково» в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда «Сколково» на сумму более двадцати двух миллионов рублей.

Маркин подчеркнул, что речь идет об уголовном преступлении по статье 160 УК РФ, которое определяется как «растрата вверенного имущества».