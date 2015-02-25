Единственный депутат-оппозиционер в РФ: новая власть проведет честный референдум в Крыму

Такое мнение высказал единственный депутат российской Госдумы, проголосовавший против аннексии Крыма в 2014 году, Илья Пономарев в интервью Крым.Реалии.

"Я, как человек левых взглядов, уважаю право наций на самоопределение. Но должен быть честный референдум, честный вопрос по тому законодательству, которое в тот момент существовало в Украине, а не по законодательству страны, которая выступила агрессором в этой ситуации. Есть в мире примеры – например, Шотландия. Людям задали вопрос, два года шла активная дискуссия", - сказал Пономарев.

Также он считает, что Минские соглашения не принесут мира, потому что задача Путина - просто ждать.

Читайте такжеДепутат Госдумы РФ: Ярош существует прежде всего в воображении российских СМИ"На самом деле стратегия Путина – просто ждать. Оценка действий украинского правительства в Москве состоит в том, что это правительство не справляется со своими обязанностями, что кризис будет углубляться и неизбежно приведет к общественному недовольству и падению этого правительства", - рассказал он.

По мнению Пономарева, очень вероятным является наступление России на Мариуполь и дальнейшее "отгрызание" кусков территории Донбасса, но маловероятно, что будет напрямую прорубаться коридор в Крым.

"Сейчас (в России - ред.) доминирует «партия мира» – условного мира через падение украинского правительства. И она достаточно правильно говорит, что если будет вторжение в сопредельные области, то это только повторно консолидирует украинское общество и тем самым спасет украинское правительство. А если этого не делать, то будет повторяться чеченский сценарий, когда общество будет готово махнуть рукой и сказать – да черт с ним с этим Донбассом, пусть катится, главное – чтобы все успокоилось, и люди занялись экономикой", - подытожил российский депутат.

Напомним, в сентябре 2014 года российские приставы наложили арест на имущество оппозиционера и запретили ему пересекать границу в то время, как он находился за пределами страны. В данный момент он проживает в США и не имеет возможности въехать в Россию.