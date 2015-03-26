Штайнмайер считает, что федерализация лишь усложнит ситуацию в Украине

Об этом сказал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с председателем Верховной рады Украины Владимиром Гройсманом, говорится в сообщении пресс-службы спикера украинского парламента.

"Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что федерализация не подходит Украине, поскольку может только "усугубить ситуацию", сказано в сообщении.

Об этом он заявил в контексте обсуждения хода реформ в нашем государстве.

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По мнению министра, в Украине больше подошла бы модель воеводств, которая существует в Польше.

В свою очередь Владимир Гройсман отметил, что конституционная реформа в части децентрализации власти имеет целью создание надлежащей системы управления в государстве, в частности, полноценной системы местного самоуправления, основанного на принципах вездесущности, субсидиарности и финансовой самодостаточности.