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Взрывы на военных складах в Казахстане: один человек погиб, двое - в тяжелом состоянии

17:33, 24 июня 2019
Мир
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От взрыва на складах есть погибший и пострадавшие / скриншот

Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Tengrinews.

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"Есть пострадавшие. 31 человек в больнице. Двое в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Снаряд упал на его машину", - сказал он.

Врачи, в свою очередь, рассказали о состоянии наиболее тяжело раненых человек. По их словам, пострадавшие получили огнестрельные ранения.

"Двое (потерпевших - УНИАН) в состоянии огнестрельного ранения. Одна из них женщина, прооперирована, рана бедра. Находится в стабильном состоянии, второй - мужчина, он тоже прооперирован. Угрозы для жизни нет, это касается тех, кого госпитализировали", - отметил директор Национального координационного центра экстренной медицины Биржай Оспанов.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Арисі прогремел около 9:20 (05:20 по Киеву) в воинской части № 44 856. На складе произошло возгорание, в результате которого взорвались боеприпасы. Пострадали от 16 до 19 человек, еще 34 обратились за помощью в больницу.

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Теги: #Казахстан#взрыв