В Казахстане прогремели взрывы на складе боеприпасов, есть пострадавшие

По данным СМИ, в результате взрывов пострадали более 10 человек. Трое - в тяжелом состоянии.

В Казахстане вспыхнул пожар и начались масштабные взрывы на складе боеприпасов. Произошло это на юге страны, вблизи города Арысь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На кадрах с места происшествия видно огромный столб дыма и пламени. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась трем с половиной десяткам людей. Из-за возгорания было решено эвакуировать целый город. Горожан обещают расселить в специально организованных лагерях. Сейчас на складах работают пожарные.

В окрестных населенных пунктах поднялась паника из-за слухов о том, что на складах якобы хранились химическое оружие и сейчас облако дыма может накрыть и другие города.

В то же время, как сообщает Nur.kz, в местную больницу уже обратились более 10 пострадавших. У пострадавших преимущественно открытые переломы, ранения от осколков. Трое - в тяжелом состоянии.