Во Франции считают, что спасательная операция на месте крушения аэробуса A320 будет долгой
Представитель французской полиции предположил, что операция по извлечению тел погибших может занять несколько дней.
Представитель министерства внутренних дел Франции сообщил, что первые вертолеты со спасателями добрались до места падения самолета Airbus A-320 авиакомпании Germanwings.
По его словам, спасательная операция будет долгой и сложной. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на FranceTV.
«Это заснеженная местность, недоступная для транспортных средств. Но сюда могут добраться вертолеты», — заявил со своей стороны представитель министерства транспорта Франции.
Между тем ТАСС со ссылкой на представителя французской жандармерии сообщает, что размер самого крупного обломка лайнера не превышает одного квадратного метра, а зона их разброса — 10 гектаров. По их мнению, это свидетельствует о том, что самолет, вероятнее всего, врезался в склон горы.
Представитель французской полиции в комментарии Reuters предположил, что операция по извлечению тел погибших может занять несколько дней.
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Как передает Associated Press, премьер-министр страны Мануэль Вальс также сообщил, что вертолетам удалось добраться до места катастрофы. По его словам, уже есть подтверждения тому, что в результате трагедии никто не выжил.
В регионе сейчас сохраняется плохая погода, а метеорологи предсказывают ее резкое ухудшение во второй половине вторника, 24 марта, и в течение всего следующего дня.
Издание 20 minutes со ссылкой на главу французского МВД Бернара Казнева, что к спасательной операции привлечены около 300 спасателей и 300 жандармов.