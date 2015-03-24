Во Франции считают, что спасательная операция на месте крушения аэробуса A320 будет долгой

Представитель министерства внутренних дел Франции сообщил, что первые вертолеты со спасателями добрались до места падения самолета Airbus A-320 авиакомпании Germanwings.

По его словам, спасательная операция будет долгой и сложной. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на FranceTV.

«Это заснеженная местность, недоступная для транспортных средств. Но сюда могут добраться вертолеты», — заявил со своей стороны представитель министерства транспорта Франции.

Между тем ТАСС со ссылкой на представителя французской жандармерии сообщает, что размер самого крупного обломка лайнера не превышает одного квадратного метра, а зона их разброса — 10 гектаров. По их мнению, это свидетельствует о том, что самолет, вероятнее всего, врезался в склон горы.

Представитель французской полиции в комментарии Reuters предположил, что операция по извлечению тел погибших может занять несколько дней.

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Как передает Associated Press, премьер-министр страны Мануэль Вальс также сообщил, что вертолетам удалось добраться до места катастрофы. По его словам, уже есть подтверждения тому, что в результате трагедии никто не выжил.

В регионе сейчас сохраняется плохая погода, а метеорологи предсказывают ее резкое ухудшение во второй половине вторника, 24 марта, и в течение всего следующего дня.

Издание 20 minutes со ссылкой на главу французского МВД Бернара Казнева, что к спасательной операции привлечены около 300 спасателей и 300 жандармов.