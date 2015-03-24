Климкин выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы во Франции

14:16, 24 марта 2015
Мир
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнование родственникам жертв крушения самолета Airbus A-320, который разбился сегодня во Франции.

REUTERS

Об этом Климкин написал в Twitter.

«Мои искренние соболезнования жертвам катастрофы рейса № 4U9525, и их родственникам. Никакие слова не могут помочь, но мы поддерживаем вас», - написал Климкин.

Напомним, сегодня на юге Франции разбился пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс Барселона — Дюссельдорф. На борту находились 148 человек: 142 пассажира и 6 членов экипажа.

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Последняя катастрофа Airbus A-320 произошла 20 января 1992 года недалеко от горы Сент-Одиль в департаменте Нижний Рейн. Тогда погибли 87 человек.

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