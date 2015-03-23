Только 3% россиян выступают за "поглощение" Украины и Беларуси - опрос

57% россиян выступают против расширения границ России и считают, что РФ должна остаться "в нынешних границах". Об этом свидетельствуют данные мартовского опроса "Левада-Центра".

Согласно результатам опроса, 8% респондентов хотели бы расширить территорию России за счет аннексии Беларуси, 1% - за счет аннексии Украины. 3% выступают за сохранение "в нынешних границах плюс Беларусь и Украина", 4% - за сохранение "в нынешних границах плюс Беларусь, Украина и Казахстан".

В то же время, 16% россиян не против, чтобы РФ вернула бывшие границы СССР: 8% из них против присоединения Прибалтики, 8% - "за".

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Число россиян, считающих, что Россия имеет право присоединять к себе территории бывшего СССР, если ущемляются права русских, проживающих там, сократилось с 58% в марте 2014 до 34% в марте 2015.

47% выступили против аннексии, но при этом отметили, что "в случае присоединения Крыма Россия ведет себя достойно и законно, в соответствии с нормами международного права". Лишь 10% респондентов высказались против присоединения чужих территорий.

Решение руководства РФ об аннексии Крыма одобряют 44% респондентов. У 32% опрошенных это решение вызвало "гордость за страну", у 28% - "чувство торжества справедливости". При этом, лишь 1% респондентов в связи с оккупацией Крыма почувствовал стыд и отчаяние, еще 3% - тревогу и страх.

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44% респондентов также одобрили политику РФ в отношении Украины (против 6%, которые не одобрили действия Кремля).

Опрос проведен 13 – 16 марта 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.