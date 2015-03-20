65% россиян симпатизируют наемникам из "ДНР" и "ЛНР", каждый четвертый предлагает их наградить - опрос

Большинство россиян позитивно относятся к так называемым "добровольцам", которые вступили в ряды террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом свидетельствуют данные опроса от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, знакомые, отправившиеся в качестве боевиков воевать на Донбасс, есть у 7% россиян, тогда как 90% опрошенных сообщили, что среди их близких таких людей нет.

Россиян, вступивших в террористические организации Донбасса, большинство граждан РФ воспринимает положительно – об этом сказали 65% респондентов. Негативно к ним относятся 22% (среди тех, кто не одобряет работу президента РФ Владимира Путина – 40%, среди москвичей и петербуржцев – 33%).

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Треть опрошенных (33%) уверена - среди тех, кто уехал из России воевать к боевикам на Донбасс, больше всего идеалистов, верящих, что они участвуют в "справедливой войне". Четверть респондентов (28%) полагает, что туда отправились преимущественно "защитники интересов России". По мнению 16%, эти люди являются скорее наемниками. Другие называют их авантюристами (5%), бандитами (3%), просто неприкаянными людьми (4%).

К решению родственника или друга поехать воевать на Донбасс одна часть россиян отнесется положительно (45%), другая, напротив, отрицательно (45%). Скорее позитивно эту новость воспримут в первую очередь мужчины (55%) и сторонники КПРФ (53%).

На вопрос о том, следует ли российским властям что-то предпринять в отношении граждан, воевавших в составе террористических организаций на Донбассе, более половины респондентов (57%) отвечают отрицательно. Каждый четвертый (26%) предлагает их наградить, и чаще об этом говорят сторонники непарламентских партий (35%), ЛДПР (33%), жители сел (33%). Применить к российским наемникам определенные меры наказания считают целесообразным только 5% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 7-8 марта 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.